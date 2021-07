Calcio | Figc a Governo' sostenete sistema | è fondamentale' ++

Advertising

La Gazzetta dello Sport

"Sostenete il sistema, è fondamentale per la ripresa generale dell'Italia". Ilitaliano lancia il suo grido d'allarme. E lo fa con un documento ufficiale che laha inviato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri di Economia e ...... effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on - line, sia tramite canali tradizionali, a un fondo gestito dallae destinato a misure di sostegno e di ripresa delnazionale ...Il calcio italiano lancia il suo grido d’allarme. E lo fa con un documento ufficiale che la FIGC ha inviato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri ...Il calcio italiano lancia il suo grido d’allarme. E lo fa con un documento ufficiale che la FIGC ha inviato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri di Economia ...