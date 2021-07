Bayern Monaco-Napoli | pubblicata la lista dei convocati

(Di venerdì 30 luglio 2021) Attraverso il profilo Twitter, la SSCha pubblicato ladeiper l'amichevole contro il. Ricordiamo ai tifosi che la partita è in programma domani aper le 16 e 30. Non ci saranno ancora i nazionali italiani, neo campioni d'Europa: Insigne, Meret e Di Lorenzo. All'appello mancano anche Ospina, Fabian Ruiz e Lozano: i primi due sono attesi oggi al rientro dalle vacanze mentre per il secondo prosegue la riabilitazione. Tra gli altri, assenti anche Luperto, Petagna e Ciciretti (presenti nel ritiro di Dimaro Folgarida). I ...

- Napoli , prima amichevole internazionale della stagione per gli azzurri, sarà trasmessa sabato 31 luglio su Sky Sport, Canale 251, in pay per view al prezzo di 9.99 Euro. Il match avrà ...La SSC Napoli fa sapere dove verrà trasmessa la sfida amichevole contro il. Il Napoli affronterà ilin una sfida amichevole all'Allianz Arena. Manca solo un giorno a questa gara tanto attesa e la SSC Napoli fa sapere a tutti coloro che hanno ...Il Napoli pronto per la trasferta di Monaco per l'amichevole con il Bayern. Di seguito, i convocati di mister Luciano Spalletti.La SSC Napoli pubblica la lista dei convocati per la sfida contro il Bayern Monaco. Alla vigilia di Bayern Monaco-Napoli, la Società partenopea pubblica ...