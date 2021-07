West Ham | ufficiale | dal Psg arriva in prestito Areola

(Di giovedì 29 luglio 2021) Colpo per la porta delHamm. Gli Hammers hanno ufficializzato l’arrivo di Alphonsedai parigini In vista della prossima stagione, ilHam ha messo a segno un colpo importante tra i pali. Dal Psg, incon diritto di riscatto, èto l’estremo difensore francese Alphonse. Chiuso dall’arrivo di Donnarumma e dalla presenza di Navas,è pronto a rilanciarsi in Premier. L’ufficialità dell’acquisto è stata condivisa dagli stessi Hammers sui loro canali ufficiali: Welcome toHam United, ...

Ilha ufficializzato l'acquisto di Alphonse Areola: l'estremo difensore francese arriva in prestito dal Paris Saint - GermainNuova avventura in prestito per Alphonse Areola. L'estremo difensore ...Commenta per primo Ilha un nuovo portiere : il club londinese ha ufficializzato infatti l'arrivo in prestito, con diritto di riscatto, di Alphonse Areola dal Paris Saint - Germain.Il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Alphonse Areola: l'estremo difensore francese arriva in prestito dal Paris Saint-Germain ...Arriva in prestito con diritto di riscatto dal PSG: Alphonse Areola è il nuovo portiere del West Ham È ufficiale il passaggio di Alphonse Arerola al West Ham. Nuova avventura in Premier League per il ...