Vaccini, Le Foche: «Li auspico dai 6 anni. La terza dose? Probabile per fragili e immunodepressi» (Di giovedì 29 luglio 2021) Non esclude la possibilità che serva una terza dose di vaccino per i più fragili. Anzi, ritiene che «verosimilmente» ce ne sarà bisogno. E auspica che per la campagna vaccinale possa partire dai 6 anni, perché «la vaccinazione è importante per portare i ragazzi a scuola in sicurezza». L'immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, Francesco Le Foche, insiste sulla necessità di una vaccinazione il più allargata possibile e, sottolinea, «se vaccineremo almeno l'80-85 per cento della popolazione, possiamo pensare di ritornare a una quasi normalità».

