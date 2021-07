Ufficiale: Cesena, ecco Riccardo Tonin in prestito dal Milan (Di giovedì 29 luglio 2021) È Ufficiale il passaggio di Riccardo Tonin, punta centrale classe 2001, dal Milan al Cesena in prestito. Lo riferisce il club emiliano tramite la seguente nota pubblicata sul proprio sito: “Il Cesena FC comunica di aver completato l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 del calciatore Riccardo Tonin dall’AC Milan. Attaccante centrale nato ad Arzignano il 30 gennaio 2001, Tonin è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Milan, dove ha svolto tutta la trafila del settore ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Èil passaggio di, punta centrale classe 2001, dalalin. Lo riferisce il club emiliano tramite la seguente nota pubblicata sul proprio sito: “IlFC comunica di aver completato l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 del calciatoredall’AC. Attaccante centrale nato ad Arzignano il 30 gennaio 2001,è cresciuto calcisticamente nel vivaio del, dove ha svolto tutta la trafila del settore ...

Milan, UFFICIALE: un attaccante va in Cesena Commenta per primo Riccardo Tonin , attaccante del Milan , va al Cesena . Questo il comunicato ufficiale del club che milita in Lega Pro: 'Il Cesena FC comunica di aver completato l'acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 del calciatore Riccardo ...

Cesena, ufficiale l'arrivo di Tonin in prestito dal Milan Milan News Cesena, ufficiale l'arrivo di Tonin in prestito dal Milan Intervenuto con un annuncio sul proprio sito ufficiale, il Cesena ha ratificato l'accordo per il passaggio in prestito di Tonin dal Milan. Questo il contenuto del comunicato: "Il ...

