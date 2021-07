Stem, in Italia quasi un ricercatore su due è donna (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 44% dei ricercatori nelle materie Stem (scienza, tecnologia, matematica e ingegneria), in Italia, sono donne: il campo della ricerca, nel nostro Paese, procede verso la parità di genere, come rileva il report “Gender in research” di Elsevier, editore scientifico tra i più importanti del mondo. In Italia la presenza femminile fra i ricercatori supera la media Ue (che è del 39%), e arriva ben oltre la Danimarca (35%). L’Italia è seconda solo al Portogallo e alla Spagna, che raggiungono il 48%. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 44% dei ricercatori nelle materie Stem (scienza, tecnologia, matematica e ingegneria), in Italia, sono donne: il campo della ricerca, nel nostro Paese, procede verso la parità di genere, come rileva il report “Gender in research” di Elsevier, editore scientifico tra i più importanti del mondo. In Italia la presenza femminile fra i ricercatori supera la media Ue (che è del 39%), e arriva ben oltre la Danimarca (35%). L’Italia è seconda solo al Portogallo e alla Spagna, che raggiungono il 48%.

