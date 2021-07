Rozzano | macella una capra nel cortile di casa | denunciato un sessantenne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rozzano macella

L'autore di questo gesto assurdo è un uomo di 60 anni, residente a, che è stato denunciato per aver macellato clandestinamente un animale all'interno del giardino della sua abitazione. Agli ...Uccide eun ovino in casa, il 60enne è stato subito denunciato . L' allarme è scattato dai vicini che ... Un uomo di 60 anni, residente ain provincia di Milano , è stato denunciato per ...L'uomo è stato sorpreso dalla polizia locale, allertata da alcuni vicini. Rischia condanna a 1 anno e mezzo per maltrattamento animali e 150mila euro di multa ...60enne macella un ovino nel cortile di casa, i vicini chiamano inorriditi la Polizia locale. Ora rischia grosso: carcere e ammenda salatissima ...