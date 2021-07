Roma | pilotava un drone ad alta quota mettendo a rischio il traffico aereo | denunciato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma pilotava

un ad alta quota, mettendo a rischio il traffico aereo e sorvolando anche il centro di , ... che aveva postato un video del drone in volo sui cieli di, in prossimità di un aereo di linea. ...... di giungere all'identificazione del piu' attivo tra gli utenti della pagina, autore persino di un filmato che riprendeva il suo drone in volo sopra il centro storico di, in prossimita' di un ...Pilotava un drone ad alta quota, mettendo a rischio il traffico aereo e sorvolando anche il centro di Roma, violando le norme che prevedono una quota massima di 120 metri. Per questo motivo, ...La Polizia Postale, sotto il coordinamento della Procura di Tivoli, ha identificato e denunciato un uomo di 61 anni per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti: appassionato di aerei, ha pi ...