Riforma della Giustizia, Tajani (Fi): tempi biblici ci costano 2,4% di Pil allanno (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a Tgcom24: 'L'Italia ha urgente bisogno di una Riforma della Giustizia. I tempi biblici dei processi civili e penali ci costano ogni anno il 2,4% del Pil. Il Movimento cinque stelle la smetta di fare ...

