Raimondo Todaro dice addio a Ballando | «Ho deciso di provare nuove sfide»

(Di giovedì 29 luglio 2021)Dopo 16 anni, arriva al termine il matrimonio tracon le Stelle e. Dalla prossima edizione (da ottobre, su Rai 1) lo show di Milly Carlucci non avrà più nel cast uno dei suoi volti e maestri più rappresentativi. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella dicon le Stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle ...

Advertising

Laprimapagina : #Amici #BallandoConLeStelle orfano di #RaimondoTodaro : l’amarezza di #MillyCarlucci per il passaggio del ballerino… - infoitcultura : Raimondo Todaro: “Ho il Covid”, dura replica a Milly Carlucci: è scontro - infoitcultura : Raimondo Todaro positivo al Covid: c’è lo scontro con Milly Carlucci – FOTO - BITCHYFit : Milly Carlucci delusa da Raimondo Todaro racconta i retroscena dell’abbandono: “Ho saputo solo stamani” - SerieTvserie : Raimondo Todaro risponde a Milly Carlucci: “Leggo con tristezza il suo post…” -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

Giovedì 29 luglio 2021,e Milly Carlucci hanno avuto un'accesa discussione social riguardo Ballando con le Stelle , dancing show di Canale 5. In particolare, il ballerino nato a Catania il 19 gennaio 1987 ha ...Se fossimo in pieno baudismo, diremmo che"lo ha inventato" Milly Carlucci e nessuno potrebbe persuaderci del contrario. Tuttavia anche gli amori più inossidabili non sono destinati a durare per sempre, ed è per questo che il ...Sempre attraverso i social, Raimondo Todaro risponde alle parole di Milly Carlucci, un po' delusa per l'addio del coreografo a Ballando ...Raimondo Todaro ha replicato via social contro Milly Carlucci a seguito della notizia del suo addio a Ballando con le Stelle.