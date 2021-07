No green pass | identificati no vax sotto casa del sindaco di Pesaro

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Digos, anche mediante l’esame delle foto e dei filmati effettuati dalla Polizia Scientifica, al fine di identificare gli autori dopo la manifestazione no vaxdeldi. Finora ne sono statiuna quindicina, tutti denunciati. A, in Piazzale della Libertà, si è tenuta ieri una manifestazione di protesta contro l’introduzione del, le misure per il contenimento del contagio da Covid-19, organizzata e preannunciata dal Comitato Salute e Diritti, con la ...

Covid, Speranza: 'Certificati vaccinali dalla Gran Bretagna validi comein Italia'. L'ordinanza firmata dal ministro della Salute, prevede dunque la possibilità per i turisti inglesi di circolare liberamente sul territorio italiano previa mini quarantena di ......per i quali la quarantena è ridotta a 5 giorni.È confermata la mini quarantena anche dalla Gran Bretagna i cui certificati vaccinali e di guarigione potranno essere utilizzati ai fini del...«I certificati vaccinali e di guarigione dalla Gran Bretagna potranno essere utilizzati ai fini del green pass sul territorio italiano», prevede inoltre il provvedimento licenziato dal ministro. E' ...Covid, Speranza: «Certificati vaccinali dalla Gran Bretagna validi come green pass in Italia». L'ordinanza firmata dal ministro della Salute, prevede dunque la possibilità per i turisti inglesi di ...