“Niente minori nel mio ristorante”. Il ristoratore romano non vuole problemi (Di giovedì 29 luglio 2021) Il titolare di un ristorante romano ha deciso di non accettare minori di 14 anni nel suo locale. Criticato aspramente da alcuni genitori, racconta la sua esperienza. Ha deciso di non ammettere minori di 14 anni Pino Milucci, titolare di un ristorante di Roma. Una decisione drastica ma – secondo l’uomo – con serie motivazioni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 luglio 2021) Il titolare di unha deciso di non accettaredi 14 anni nel suo locale. Criticato aspramente da alcuni genitori, racconta la sua esperienza. Ha deciso di non ammetteredi 14 anni Pino Milucci, titolare di undi Roma. Una decisione drastica ma – secondo l’uomo – con serie motivazioni L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

valytwins : @ItaliaTeam_it @Federvolley Si riuscisse a vedere una partita che sia UNA!!!! Queste Olimpiadi in TV sono uno schif… - RenzoCianchetti : RT @Borghi_Tv: @valy_s @robersperanza Togliere il pass per i minori??????????????????????? NIENTE GREENPASS E BASTA!!! Non cascate nel tr… - Vincent20896893 : RT @Borghi_Tv: @valy_s @robersperanza Togliere il pass per i minori??????????????????????? NIENTE GREENPASS E BASTA!!! Non cascate nel tr… - erretti42 : @marcuspascal1 Non c’è niente da bilanciare, c’è da investire nel settore giustizia depotenziato con investimenti s… - didimanonegra : @byoblu buona notizia! sarà l’effetto del greenpass? obiettivo raggiunto, generale! passiamo ai minori, e niente sc… -