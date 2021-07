Morta Alegna Osorio, l’atleta cubana colpita in testa da un martello durante un allenamento. Aveva solo 19 anni (Di giovedì 29 luglio 2021) Alegna Osorio Mayarì non ce l’ha fatta. È Morta l’atleta specialista nel lancio del martello, dopo il colpo alla testa durante un allenamento. Lo ha comunicato l’Istituto sportivo nazionale di Cuba: “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua famiglia”, ha dichiarato il presidente Osvaldo Vento. Aveva solo 19 anni, Alegna, era una giovane promessa. Le sue condizioni erano state definite critiche dopo che, ad aprile, era stata colpita dal martello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021)Mayarì non ce l’ha fatta. Èspecialista nel lancio del, dopo il colpo allaun. Lo ha comunicato l’Istituto sportivo nazionale di Cuba: “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua famiglia”, ha dichiarato il presidente Osvaldo Vento.19, era una giovane promessa. Le sue condizioni erano state definite critiche dopo che, ad aprile, era statadal...

