Lodetti | “Milan | Ilicic potrebbe fare la differenza Su Brahim Díaz …”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Giovanni, ex centrocampista del, ha parlato delle mosse di calciomercato dei rossoneri a 'Tuttosport'. Le sue dichiarazioni

Commenta per primo Giovanni, ex bandiera rossonera, parla a Tuttosport del possibile nuovo trequartista: 'Io prenderei ... Certamente ilavrà degli ottimi osservatori, ma lo sloveno, oltre ...... Burgnich (Inter), Facchetti (Inter); Rosato (), Guarneri (Inter), Salvadore (); ... Castano al posto di Salvadore, Juliano al posto di Mazzola,al posto di De Sisti. Era una ...Ai microfoni di Tuttosport, l'ex centrocampista rossonero Giovanni Lodetti ha parlato così della scelta del trequartista del Milan: "Io prenderei Ilicic. Conosce alla perfezione ...In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto l'ex centrocampista rossonero Giovanni Lodetti, che ha parlato del mercato del Milan.