L'Inter chiama Eriksen: il rientro a Milano e la situazione attuale (Di giovedì 29 luglio 2021) Il conto alla rovescia stavolta sembra iniziato per davvero e il ritorno di Christian Eriksen alla Pinetina è solo questione di giorni. Il club gli ha proposto, lasciandogli la massima facoltà ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 luglio 2021) Il conto alla rovescia stavolta sembra iniziato per davvero e il ritorno di Christianalla Pinetina è solo questione di giorni. Il club gli ha proposto, lasciandogli la massima facoltà ...

Advertising

sportli26181512 : L'#Inter chiama Eriksen: il rientro a Milano e la situazione attuale: La società ha proposto al giocatore di far ri… - bimbadit0m0ri : @Nichneim ossessionata dall'inter? tifo l'acmilan e seguo l'acmilan ciò non significa che io non possa amare il cal… - DiDiferdinando : @ChiamarsiBomber Non si chiama Agricola il farmacista dell’Inter, vero? - Whiteyeice : Martin Satriano. Si chiama Martin come Martino capite? ?? - infoitsport : Inter, Bellerin chiama. E Inzaghi ha solo Perisic -