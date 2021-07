Leghisti in piazza contro il green pass, malumori nel Carroccio. Fedriga: “Non è la mia manifestazione”. Molinari: “Un errore” (Di giovedì 29 luglio 2021) In piazza contro il green pass c’erano i Leghisti Claudio Borghi, Simone Pillon, Alberto Bagnai e Armando Siri, ma dallo stesso Carroccio si stanno alzando le prime critiche nei confronti dei quattro parlamentari. Da una parte il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che lo dice senza mezza termini: “Quella non è la mia piazza, io non sarei andato“. Dall’altra il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari: “I miei colleghi hanno fatto un errore“. Il presidente della Conferenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Inilc’erano iClaudio Borghi, Simone Pillon, Alberto Bagnai e Armando Siri, ma dallo stessosi stanno alzando le prime critiche nei confronti dei quattro parlamentari. Da una parte il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano, che lo dice senza mezza termini: “Quella non è la mia, io non sarei andato“. Dall’altra il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo: “I miei colleghi hanno fatto un“. Il presidente della Conferenza ...

Advertising

HuffPostItalia : Vaffa a Draghi e Burioni. E i leghisti infiammano la piazza no vax romana - pfmajorino : Che ci fanno i leghisti con #Draghi? Tutto bene così ? Un giorno ci governi e il giorno dopo lo insulti in piazza? - Giobegood : RT @Lucrezi97533276: Quindi Borghi in piazza e Salvini a parlare con Draghi . Ma quanto sono fessi gli elettori leghisti? - CorvinoSantino : #DeDonno Manifestazione a Piazza del Popolo promossa dalla Lega... I leghisti ed altri coglioni vari no-vax osse… - Darktiv : RT @fattoquotidiano: No green pass, a Roma le capriole dei leghisti nella piazza che attacca Draghi: “Incoerenza? Restiamo contrari sul pro… -