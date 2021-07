Le accuse degli ex M5S a Fico e D’Uva in Aula | “Manca trasparenza sulle indennità Dovete rendere conto a chi vi ha votato | cialtroni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Gli ex deputati del M5S, ora componenti del gruppo Alternativa c’è e del gruppo Misto, hanno dato battaglia alla Camera sul tema della. In particolare hanno contestato la riformulazione di un ordine del giorno che chiedeva di pubblicare sul sito della Camera dei deputati leaggiuntive di carica previste per chi ricopre un incarico di presidente, vicepresidente o segretario di una commissione parlamentare. La riformulazione proposta innon ha trovato la soddisfazione del gruppo e, uno dopo l’altro, non hannoto di sottolinearlo. Alvise Maniero: “Mi fa specie che perplessità di questo tipo ...