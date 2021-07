Isco Milan, dalla Spagna: «Trattativa ai dettagli» (Di giovedì 29 luglio 2021) Secondo la stampa spagnola il Milan sarebbe sul punto di definire l’acquisto di Isco: per lui pronto un contratto fino al 2025 Secondo quanto affermato da todofichajes, il Milan sarebbe sul punto di definire l’acquisizione di Isco per 18 milioni di euro. Secondo quanto scritto dal giornale sportivo spagnolo i rossoneri hanno proposto al calciatore un contratto fino al 2025. Da via Aldo Rossi non arrivano conferme sul possibile approdo del fantasista blancos in Italia, si attendono sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Secondo la stampa spagnola ilsarebbe sul punto di definire l’acquisto di: per lui pronto un contratto fino al 2025 Secondo quanto affermato da todofichajes, ilsarebbe sul punto di definire l’acquisizione diper 18 milioni di euro. Secondo quanto scritto dal giornale sportivo spagnolo i rossoneri hanno proposto al calciatore un contratto fino al 2025. Da via Aldo Rossi non arrivano conferme sul possibile approdo del fantasista blancos in Italia, si attendono sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

francmarrara : Usiamo la calma - JeriCool94 : Oh non succede mai eh Non succede mai che via giornalisti stranieri il Milan chiude i calciatori Abbiamo chiuso via… - junews24com : Calciomercato Juve: Isco sbarca in Italia? L'ex obiettivo vicinissimo ad una big - - FabioGatto10 : RT @FabioGatto10: ???? Il #Milan è pronto a fare sul serio per #Isco. Il club rossonero entrerà presto in trattativa con il #RealMadrid.… - gilnar76 : Dalla Spagna – Isco ad un passo dal #Milan: pronto un quadriennale #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -