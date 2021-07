Gualtieri: patto con ambulanti per dare certezze a operatori commerciali (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Sugli ambulanti non abbiamo condiviso le scelte della sindaca, occorre un grande patto per la qualità che dia certezza agli operatori”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di un confronto alla Confcommercio capitolina. “Ora tutto è al Consiglio di stato rispetto alla scelta dell’amministrazione di agire in modo difforme rispetto alla legge. C’è un tentativo di costruire una soluzione condivisa con l’Ue anche prima e un impegno in parlamento”, ha aggiunto Gualtieri. Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Suglinon abbiamo condiviso le scelte della sindaca, occorre un grandeper la qualità che dia certezza agli”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto, nel corso di un confronto alla Confcommercio capitolina. “Ora tutto è al Consiglio di stato rispetto alla scelta dell’amministrazione di agire in modo difforme rispetto alla legge. C’è un tentativo di costruire una soluzione condivisa con l’Ue anche prima e un impegno in parlamento”, ha aggiunto

Advertising

cescamagenta : RT @PaoloBorg: Ho letto di un patto tra Letta e Conte per supportarsi a vicenda nelle candidature alla Camera nei seggi di Siena e Roma Il… - m_mumi : RT @PaoloBorg: Ho letto di un patto tra Letta e Conte per supportarsi a vicenda nelle candidature alla Camera nei seggi di Siena e Roma Il… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @PaoloBorg: Ho letto di un patto tra Letta e Conte per supportarsi a vicenda nelle candidature alla Camera nei seggi di Siena e Roma Il… - rosarioT1970 : RT @PaoloBorg: Ho letto di un patto tra Letta e Conte per supportarsi a vicenda nelle candidature alla Camera nei seggi di Siena e Roma Il… - Vale96354688 : RT @PaoloBorg: Ho letto di un patto tra Letta e Conte per supportarsi a vicenda nelle candidature alla Camera nei seggi di Siena e Roma Il… -