Green Pass, dati sbagliati o software diversi: gli immunizzati senza Qr code (Di venerdì 30 luglio 2021) In attesa del decreto che introduce l?elenco dei luoghi in cui sarà indispensabile il Green Pass, chi si è vaccinato oppure è guarito dal Covid in questi giorni è...

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - lrcasanova1 : RT @NicolaPorro: Perché le parole di #Fauci (per cui non c’è nulla da esultare) dimostrano che il #greenpass è anche scientificamente infon… - alepiralsh : @DuccioTessadri @giulianol Il che porta a una conclusione: il green pass è la più grande operazione di tracciamento digitale attuata finora. -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Speranza: "I certificati vaccinali e di guarigione del Regno Unito sono utilizzabili in Italia come Green Pass". Confermata mini quarantena di 5 giorni 'I certificati vaccinali e di guarigione dalla Gran Bretagna potranno essere utilizzati ai fini del Green Pass sul territorio italiano'. Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. È inoltre confermata la mini quarantena di 5 giorni anche dalla Gran Bretagna. 'Ho ...

Green Pass, dati sbagliati o software diversi: gli immunizzati senza Qr code In attesa del decreto che introduce l'elenco dei luoghi in cui sarà indispensabile il Green pass , chi si è vaccinato oppure è guarito dal Covid in questi giorni è alle prese con codici che faticano ad arrivare e applicazioni che non riconoscono alcuni dati. Ieri mattina alle 7, come ...

Green Pass, dati sbagliati o software diversi: gli immunizzati senza Qr code ilmessaggero.it Coronavirus: aggiornamento Regione Umbria 29 luglio La Regione Umbria va incontro agli under 30 che hanno aderito alla vaccinazione e sono in attesa di green pass: la Giunta regionale dell’Umbria, su iniziativa ...

Green pass, il nuovo Papeete di Salvini Per quali ragioni – politiche e come tali razionali – Lega e Fratelli d’Italia hanno scelto di cavalcare le proteste contro la decisione del governo di introdurre il Green ...

