Ghanese 25enne prima sposa una 54enne italiana e poi la sevizia | “Sei vecchia | devi mantenermi”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 luglio 2021) «Sei, mimantenere. Perché pensi che ti abbiato? Sei più anziana di mia madre». Sono le parole che un, per tre anni, ha ripetuto alla(54 anni) che aveva pensato a un matrimonio per amore. Ile la(non) per amoreI fatti si sono svolti a Roma, in zona Tor Vergata, la vicenda ha avuto risalto perché la violenza di genere in questione è finita con lei all’ospedale e lui in carcere. Ma chissà quante altre situazioni del genere, nel resto d’Italia, si consumano abitualmente. Con ...