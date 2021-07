GF Vip | lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini | il parere di Stefania Orlando

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 luglio 2021) E’ finita l’amicizia nata al Gf vip 5, tra? In rete è da poco emerso un gesto di allontanamento che l’influencer ha riservato al figlio d’arte, che fa parecchio discutere il web e a margine del quale ora ha voce anche. L’ex Gf vip 5, dal suo canto, ha usato la sua inconfondibile ironia nel commentare le incessanti voci sulla sospetta rottura tra i due ex coinquilini nella Casa, non escludendo che il sodaliziopossa essere giunto al capolinea dopo il reality. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio, ...