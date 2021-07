Genoa, visite mediche per Hernani (Di giovedì 29 luglio 2021) Colpo a centrocampo per il Genoa che ha definito con il Parma l’arrivo del centrocampista Hernani. Il giocatore, questa mattina, ha svolto le visite mediche di rito con il club rossoblù. Reduce dall’esperienza al Parma, dove in due stagioni ha totalizzato in campionato 65 presenze e 7 gol, l’ex Zenit è pronto ad iniziare questa nuova avventura nel club ligure con Ballardini che potrà contare anche su di lui per la prossima stagione. FOTO: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Colpo a centrocampo per ilche ha definito con il Parma l’arrivo del centrocampista. Il giocatore, questa mattina, ha svolto ledi rito con il club rossoblù. Reduce dall’esperienza al Parma, dove in due stagioni ha totalizzato in campionato 65 presenze e 7 gol, l’ex Zenit è pronto ad iniziare questa nuova avventura nel club ligure con Ballardini che potrà contare anche su di lui per la prossima stagione. FOTO: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

