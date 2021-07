F1 | la Fia respinge ricorso Red Bull su penalità a Hamilton

Advertising

La squadra austriaca non ha fornito alcun "elemento nuovo, significativo e rilevante", tale da giustificare una revisione della decisione presa durante la gara, ha affermato lain base al proprio ...Per far si' che laanalizzasse nuovamente quanto accaduto a Silverstone, in base al regolamento, la Red Bull ha fornito nuove prove, ma la Federazione ha ritenuto che non fossero ne' ...La scuderia diretta da Toto Wolff ha voluto esprimere tutto il proprio disappunto per la gestione della richiesta di revisione della penalità di Silverstone da parte dei rivali anglo-austriaci ...La richiesta della Red Bull di rivedere la penalità di 10 secondi inflitta a Lewis Hamilton per il crash con Verstappen al Gp di Gran Bretagna è stata respinta.