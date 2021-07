Colpita in allenamento alla testa da un martello | muore una 19enne atleta cubana

(Di giovedì 29 luglio 2021) LamartellistaAlegna Osorio è morta per le feriteriportate in un incidente inin aprile, quando era stataal capo da un. Quarta all'Olimpiade ...

La 19enne martellista cubana Alegna Osorio è morta per le ferite alla testa riportate in un incidente in allenamento in aprile, quando era stata colpita al capo da un martello. Quarta all'Olimpiade giovanile 2018 a Buenos Aires e bronzo ai campionati Panamericani Under 20 di due anni fa nel lancio del martello.