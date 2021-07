Attenti alle temperature | ecco i picchi previsti

(Di giovedì 29 luglio 2021) Caldo eccezionale nei prossimi giorni in Italia:valori fino a 47°C in Campania e 46°C in Puglia e Sicilia dove cadrebbero numerosi record storici

Advertising

PaoloLocatelli : (che poi 'tamponatevi il culo' è un consiglio molto saggio: bisogna sempre stare attenti alle malattie sessualmente… - RadioVoceVicina : Roma, Sottosegretario Pucciarelli: sempre attenti alle istanze del personale della Difesa. - FnpLombardia : Facciamo il #greenpass e stiamo attenti alle #truffe - Rosapeli1 : VERO. Stiamo attenti che tutta questa pubblicità gli giova e alle elezioni li voteranno anche solo perché li co… - zot987 : @LupodiBrughiera Sì, mi piace molto la tua visione. Ed il peso che dai alla questione monetaria è per me fondamenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti alle

Emilia Romagna News 24

Non solo caldo: attenzionegrandinate Come accennato, le regioni settentrionali vivranno soltanto di striscio la potenza dell'anticiclone africano dal momento che il meteo peggiorerà tra il ...Poi, però, bisogna stare sempreperché in effetti il virus sta dietro l'angolo, purtroppo'. ... So bene che non tutti possono accederecure monoclonali, e che se si prende questo virus non ...“Anche quest’anno il Comune di Milano ha messo a disposizione di ciascun Municipio un contributo economico da assegnare al progetto migliore a sostegno delle donne – ha spiegato Daria Colombo –. Per l ...Il panorama formativo dell’Università delle Marche si amplia con proposte innovative, caratterizzate da un forte approccio multidisciplinare ...