Atletica | muore la 19enne cubana Osorio | venne colpita in testa da un martello

Colpita in allenamento alla testa da un martello: muore una 19enne atleta cubana

L'incidente durante un allenamento ad aprile. Dopo 3 mesi di agonia si è spenta oggi. Messaggi di cordoglio anche da Tokyo ...La 19enne martellista cubana Alegna Osorio è morta per le ferite alla testa riportate in un incidente in allenamento in aprile, quando era stata colpita al capo da un martello. Quarta all'Olimpiade ...L’incidente durante un allenamento ad aprile. Dopo 3 mesi di agonia si è spenta oggi. Messaggi di cordoglio anche da Tokyo 2020 ...Alegna Osorio era stata bronzo ai Panamericani Under 20 e quarta ai Giochi Giovanili di Buenos Aires. Da Tokyo il ricordo della martellista Gwen Berry: "È tutto così triste" ...