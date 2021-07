Assegno unico, via libera definitivo per anticiparlo a luglio. A chi spetta (Di giovedì 29 luglio 2021) Via libera definitivo dalla Camera al decreto legge ponte che anticipa, a partire da luglio, l’Assegno unico per i figli minori, strumento che entrerà a regime nel 2022. I voti a favore sono stati 392, 29 gli astenuti. Assegno unico, cosa prevede l’Assegno ponte Il decreto ponte riconosce, a decorrere dal 1° luglio 2021 alle famiglie che non abbiano diritto all’Assegno al nucleo familiare, un Assegno per ciascun figlio minore che varia a secondo del numero dei figli e dell’Isee. Le famiglie che invece già ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) Viadalla Camera al decreto legge ponte che anticipa, a partire da, l’per i figli minori, strumento che entrerà a regime nel 2022. I voti a favore sono stati 392, 29 gli astenuti., cosa prevede l’ponte Il decreto ponte riconosce, a decorrere dal 1°2021 alle famiglie che non abbiano diritto all’al nucleo familiare, unper ciascun figlio minore che varia a secondo del numero dei figli e dell’Isee. Le famiglie che invece già ...

marcodimaio : Un altro tassello del family act prende forma col via libera definitivo della Camera al decreto ponte che anticipa… - patriziaprestip : La @Montecitorio ha appena votato all’unanimità assegno temporaneo per famiglie con minori a carico, in attesa di q… - serracchiani : Oggi a @Montecitorio abbiamo dato il via libera definitivo al decreto ponte: l’assegno per i figli fino ai 18 anni… - Assunta11874008 : @INPS_it Io percepisco rdc vengono caricati anche a me a fine settimana grazie Assegno unico temporanea - VITAnonprofit : L'#assegnotemporaneo per figli è legge -