Vaccini, riforma e scuola: Mattarella a fianco di Draghi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Monito, appello, consapevole richiamo alla responsabilità. Chiamatelo come volete, ma la sostanza non cambia. Sin dall’inizio di questa crisi, Sergio Mattarella ha accompagnato ogni momento di snodo col tono asciutto e senza aggettivi che gli è proprio, anche quelli a più alta intensità emotiva. Stavolta coglie l’occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio per esercitare la sua funzione di indirizzo, perché la presidenza della Repubblica non è uno spazio neutro e notarile, ma, come si è visto in vari passaggi di questa emergenza senza precedenti, il luogo chiamato, costituzionalmente, a garantire l’interesse e la coesione nazionale: “Vaccinarsi è un dovere morale ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Monito, appello, consapevole richiamo alla responsabilità. Chiamatelo come volete, ma la sostanza non cambia. Sin dall’inizio di questa crisi, Sergioha accompagnato ogni momento di snodo col tono asciutto e senza aggettivi che gli è proprio, anche quelli a più alta intensità emotiva. Stavolta coglie l’occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio per esercitare la sua funzione di indirizzo, perché la presidenza della Repubblica non è uno spazio neutro e notarile, ma, come si è visto in vari passaggi di questa emergenza senza precedenti, il luogo chiamato, costituzionalmente, a garantire l’interesse e la coesione nazionale: “Vaccinarsi è un dovere morale ...

Advertising

bendellavedova : Bene #Draghi su #vaccini e #giustizia. La riforma #Cartabia è un punto di equilibrio avanzato che non può essere me… - benjamn_boliche : RT @HuffPostItalia: Vaccini, riforma e scuola: Mattarella a fianco di Draghi - HuffPostItalia : Vaccini, riforma e scuola: Mattarella a fianco di Draghi - MattiaMorbidoni : RT @bendellavedova: Il Governo Draghi è nato per andare avanti su riforme, Europa e vaccini. Ergo, chi lo sostiene deve remare nella stessa… - Piu_Europa : RT @bendellavedova: Il Governo Draghi è nato per andare avanti su riforme, Europa e vaccini. Ergo, chi lo sostiene deve remare nella stessa… -