Tokyo 2020 | volley maschile e femminile | risultati e classifiche

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Marcocap14 : RT @Eurosport_IT: Hai dato tutto, ci hai riempiti di orgoglio ?? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Swimming… - pepes_72 : RT @FINOfficial_: Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Corriere della Sera

Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. L'azzurra è finora l'unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpiche ...Alle Olimpiadi dil'Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, è arrivato alle spalle di ...Un dominio netto, senza discussioni. Un altro incontro vinto in lungo e in largo. Prosegue al meglio il cammino a Cinque Cerchi di Irma Testa: l'azzurra vola in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo dive ...Finisce con onore l’avventura di Camila Giorgi alle Olimpiadi di Tokyo. La nr. 1 italiana si arrende ad Elina Svitolina (da poco signora Monfils) che si impone con un doppio 6-4 in un’ora e 31 minuti ...