Temptation Island | che fine hanno fatto le coppie un mese dopo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nel corso dell’ultima puntata diandata in onda ieri sera, le seichepartecipato al docureality condotto da Filippo Biscigliaraccontato la loro vita fuori dal programma, con e senza i rispettivi fidanzati. Le primediA iniziare il racconto di unè stata Valentina, che a undi distanza ha confermato di non voler tornare insieme al fidanzato Tommaso, dicendo di essere ...

Durante l'ultima puntata di2021 è andato in onda il classico speciale un mese dopo il falò, durante il quale sono state svelate al pubblico da casa le novità che riguardano le sei coppie protagoniste di questa ...2021 si congeda dal pubblico di canale 5 oggi con la messa in onda dell'ultima, attesissima puntata. In attesa di scoprire come si concluderà il viaggio di Manuela e Stefano e di ...Clamorosa rivelazione dopo Temptation Island. Uno dei fidanzati è sotto l'occhio del ciclone dopo che è stato pubblicato un retroscena.Tra rotture e inaspettati ritorni di fiamma, ecco che fine hanno le coppie di Temptation Island 2021 ad un mese dalla fine dello show.