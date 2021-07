Sostegni bis automatici per 1,8 mln di partite Iva. Come e quando arrivano i pagamenti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sostegni bis automatici per 1,8 milioni di partite Iva. Come e quando arrivano i pagamenti Sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 luglio 2021)bisper 1,8 milioni diIva.Sono stati disposti idei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto...

Advertising

fattoquotidiano : Decreto Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Rispettare la Costituzione. Valuterò… - tornacontoec : La legge di conversione del decreto 'Sostegni bis' contiene conferme e novità per il #terzosettore e lo #sport Le a… - Luigi57008557 : #InpsInAscolto sostegni bis estesi anche a stagionali? Se si che tempistiche ci sono per i pagamenti automatici? - bizcommunityit : Scadenze fiscali: come cambiano con il Sostegni bis #scadenzefiscali - tvbusiness24 : #SostegniBis e #fisco, come cambiano le scadenze Dallo slittamento della sospensione per le cartelle fino alle rate… -