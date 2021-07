Scoppia un focolaio tra gli invitati a un matrimonio: almeno 20 positivi (Di mercoledì 28 luglio 2021) La dimostrazione del fatto che occorre ancora porgere attenzione alla variante Covid, nonostante tutte le precauzioni e il vaccino. Un focolaio Covid è Scoppiato dopo una festa di nozze in Toscana, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 luglio 2021) La dimostrazione del fatto che occorre ancora porgere attenzione alla variante Covid, nonostante tutte le precauzioni e il vaccino. UnCovid èto dopo una festa di nozze in Toscana, ...

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia focolaio Scoppia un focolaio tra gli invitati a un matrimonio: almeno 20 positivi La dimostrazione del fatto che occorre ancora porgere attenzione alla variante Covid, nonostante tutte le precauzioni e il vaccino. Un focolaio Covid è scoppiato dopo una festa di nozze in Toscana, tenutasi alcuni giorni fa a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Secondo quanto spiegato dalla Asl Toscana Centro, al momento sono 20 i casi ...

Nodo scuola, per i presidi vaccino obbligatorio per gli studenti. Ipotesi Green pass? 'Per i regolamenti che ci siamo dati, laddove scoppia un focolaio, devi mettere in Dad l'intera classe, quindi bisogna capirsi: io sono perché la scuola ritorni in presenza e mi auguro per sempre', ...

