Roma, “falsa raccolta dei rifiuti”: tre misure interdittive a dirigente Ama e a due funzionari di Roma Multiservizi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Avrebbero ordinato ai netturbini di dichiarare l’avvenuta raccolta dei rifiuti e poi lasciare i sacchi dell’immondizia ai bordi della strada o nei negozi chiusi. Un raggiro sistematico chiamato “spara e scappa”, quello ideato dai manager di Roma Multiservizi S.p.a, l’azienda che dal 2018, dopo aver vinto un appalto, si occupava della gestione della raccolta differenziata della città di Roma. I carabinieri, a seguito di un’indagine condotta tra ottobre 2019 e dicembre 2020, hanno dato esecuzione un’ordinanza applicativa di tre misure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Avrebbero ordinato ai netturbini di dichiarare l’avvenutadeie poi lasciare i sacchi dell’immondizia ai bordi della strada o nei negozi chiusi. Un raggiro sistematico chiamato “spara e scappa”, quello ideato dai manager diS.p.a, l’azienda che dal 2018, dopo aver vinto un appalto, si occupava della gestione delladifferenziata della città di. I carabinieri, a seguito di un’indagine condotta tra ottobre 2019 e dicembre 2020, hanno dato esecuzione un’ordinanza applicativa di tre...

Advertising

Sil25Par : RT @fattoquotidiano: Roma, “falsa raccolta dei rifiuti”: tre misure interdittive a dirigente Ama e a due funzionari di Roma Multiservizi ht… - fattoquotidiano : Roma, “falsa raccolta dei rifiuti”: tre misure interdittive a dirigente Ama e a due funzionari di Roma Multiservizi - infoitinterno : Rifiuti a Roma, falsa raccolta: nei guai dirigenti Ama e della Multiservizi. «Così i sacchi restavano in strada» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Rifiuti a Roma, falsa raccolta: nei guai dirigenti Ama e della Multiservizi. «Così i sacchi restavano in strada» https:… - bizcommunityit : Rifiuti a Roma, falsa raccolta: nei guai dirigenti Ama e della Multiservizi. «Così i sacchi restavano in strada» -