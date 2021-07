Rifiuti dei negozi non raccolti, così dirigenti Ama e Multiservizi aggiravano il sistema (Di mercoledì 28 luglio 2021) Avevano dato mandato di confermare tramite un badge con un microchip l'avvenuta raccolta dei Rifiuti degli esercizi commerciali di Roma, lasciando però i sacchi dell'immondizia sui marciapiedi o ... Leggi su romatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021) Avevano dato mandato di confermare tramite un badge con un microchip l'avvenuta raccolta deidegli esercizi commerciali di Roma, lasciando però i sacchi dell'immondizia sui marciapiedi o ...

Advertising

fattoquotidiano : Roma, “falsa raccolta dei rifiuti”: tre misure interdittive a dirigente Ama e a due funzionari di Roma Multiservizi - robertosaviano : Una battaglia durata anni quella per la condanna a 10 anni di #Cosentino, sottosegretario del governo Berlusconi. O… - pdnetwork : Oggi @nzingaretti ha spiegato come funziona la gestione dei #rifiuti in #Italia: è competenza dei comuni. - SofiaMa07413947 : RT @fattoquotidiano: Roma, “falsa raccolta dei rifiuti”: tre misure interdittive a dirigente Ama e a due funzionari di Roma Multiservizi ht… - ItalianDigitalR : #raccoltadifferenziata #rifiuti #sostenibilità Come la tecnologia può aiutare a migliorare la gestione virtuosa de… -