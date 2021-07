Ridatemi mia moglie | con Fabio De Luigi e Anita Caprioli | quando inizia e dove vedere la miniserie

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Un uomo intenzionato a riconquistare il cuore della, una commedia romantica e attori di primo livello manca poco all’arrivo in tv dellamiaconDe. Due le date della messa in onda di questo progetto, che è un adattamento della sitcom I want my life back ed è prodotto da Sky e Colorado Film. L’appuntamento è per il 13 e il 20 settembre su Sky Serie e in streaming su Now. Alla regia Alessandro Genovesi e che è anche sceneggiatore insieme a Giovanni Bognetti.De ...

Advertising

_PuntoZip_ : RIDATEMI MIA MOGLIE, il trailer della miniserie Sky Original – La commedia romantica con Fabio De Luigi… - finexwallss : MADONNA RIDATEMI LA MIA PRIVACY VI PREGO - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Ecco a voi il trailer di Ridatemi mia moglie, miniserie targata @SkyItalia con protagonisti @FabioDeLuigi e #DiegoAbat… - ReignOfTheSerie : Ecco a voi il trailer di Ridatemi mia moglie, miniserie targata @SkyItalia con protagonisti @FabioDeLuigi e… - MICIO7BEAR : RT @comingsoonit: Sky e NOW annunciano la data di debutto e ci mostrano il trailer ufficiale di Ridatemi mia moglie, commedia romantica in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ridatemi mia

Come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato, andrà in onda su Sky Serie e in streaming su Now il 13 e il 20 settembre 'moglie ', una commedia romantica in due parti prodotta da Sky e Colorado Film, che sarà ovviamente disponibile anche on demand su Sky. Protagonista è Fabio De Luigi , amatissimo ...Redazione Sorrisi Si puo' vedere su Arriva su Sky Serie e in streaming su Now , il 13 e il 20 settembre , "moglie ", miniserie romantica in due parti diretta da Alessandro Genovesi ("Dieci giorni senza mamma", "Ma che bella sorpresa", "La peggior settimana dellavita"). Adattamento della ...Come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato, andrà in onda su Sky Serie e in streaming su Now il 13 e il 20 settembre "Ridatemi mia moglie", una commedia ...Come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato, andrà in onda su Sky Serie e in streaming su NOW il 13 e il 20 settembre Ridatemi Mia Moglie, una commedia romantica in due parti prodotta da S ...