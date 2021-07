Riccardo Muti compie 80 anni e li festeggerà dirigendo l’orchestra per il concerto del G20 al Quirinale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Riccardo Muti compie 80 anni, il direttore d’orchestra più apprezzato al mondo festeggerà dirigendo il concerto per il G20 che si terrà al Quirinale giovedì 29 luglio. Un traguardo, quello degli 80 anni, che porta con sé il baglio di una lunga e straordinaria carriera durata 50 anni e vissuta a pieno nei teatri di tutto il mondo, ma con la costante consapevolezza e fedeltà alle sue origini. Gli 80 anni di Riccardo Muti Riccardo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021)80, il direttore d’orchestra più apprezzato al mondoilper il G20 che si terrà algiovedì 29 luglio. Un traguardo, quello degli 80, che porta con sé il baglio di una lunga e straordinaria carriera durata 50e vissuta a pieno nei teatri di tutto il mondo, ma con la costante consapevolezza e fedeltà alle sue origini. Gli 80di...

Advertising

RaiCultura : Buon compleanno maestro Muti. Su @RaiTre il concerto del maestro Riccardo Muti con i @Vienna_Phil al… - RaiNews : Oggi compie 80 anni Riccardo Muti, e non si contano gli omaggi previsti in suo onore: domani sarà protagonista del… - marcodimaio : Buon compleanno a Riccardo Muti per i suoi 80 anni dedicati anima e corpo alla musica. Uno dei più grandi direttori d'orchestra di sempre. - Blu_di_Russia : Riccardo Muti, la musique d’abord - BernardShakey11 : RT @TIM_vision: Proprio vero che lo stile non ha età, e lui di stile ne ha da vendere! ??????? Tanti auguri al @MaestroMuti, un monumento ita… -