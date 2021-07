Pietro Pulizzi scrive a Piera Maggio | il messaggio del papà di Denise Pipitone in un giorno speciale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Pulizzi

'Tutta Mazara del Vallo sa che noi non c'entriamo nulla con la scomparsa di Denise Pipitone' , aveva detto la ex moglie di, il padre biologico della piccola scomparsa 17 anni fa dalla ..."Tutta Mazara del Vallo sa che noi non c'entriamo nulla con la scomparsa della bambina". A parlare, ai microfoni di Quarto Grado, è Anna Corona , ex moglie di, il padre naturale di Denise Pipitone , la piccola sparita nel nulla il 1° settembre del 2004. Venerdì 16 luglio nonostante la "diffida" di Piera Maggio , mamma della ragazzina, ...Piera Maggio compie 50 anni e Pietro Pulizzi le scrive un messaggio che commuove quanti, da anni, seguono la battaglia dei genitori di Denise Pipitone per trovare la verità sulla sua scomparsa. Il pad ...Piero Pulizzi ha voluto fare una speciale dedica a Piera Maggio in occasione del suo compleanno, parole d'amore molto romantiche ...