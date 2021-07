Per i prossimi due giorni ondate di calore e rischio incendio alto a Cagliari (Di mercoledì 28 luglio 2021) Faranno segnare massime sino a 36 °C le temperature previste a Cagliari per le giornate di giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2021. Nuovo allarme livello 1 – codice giallo del Ministero della Salute per prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Inoltre, a voce del bollettino della Protezione Civile regionale, giovedì 29 luglio permane alto (codice arancione) anche il rischio incendio sulla Sardegna Sud- Occidentale, Cagliaritano compreso. Ulteriori aggiornamenti saranno eventualmente forniti nelle prossime ore. Sulle pagine web ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 luglio 2021) Faranno segnare massime sino a 36 °C le temperature previste aper le giornate di giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2021. Nuovo allarme livello 1 – codice giallo del Ministero della Salute per prevenire gli effetti delledisulla salute. Inoltre, a voce del bollettino della Protezione Civile regionale, giovedì 29 luglio permane(codice arancione) anche ilsulla Sardegna Sud- Occidentale,tano compreso. Ulteriori aggiornamenti saranno eventualmente forniti nelle prossime ore. Sulle pagine web ...

