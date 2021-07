“No Green pass” pronti a tornare in piazza in Campania (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per evitare flop e convincere qualche indeciso o impaurito, i “no Green pass” campani si stanno affidando alle chat su Telegram: la Digos è già allertata. Non si arrendono i “no Green pass”, che continuano a protestare in tutta Italia contro il certificato che si appresta a diventare obbligatorio secondo le ultime decisioni del governo. Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per evitare flop e convincere qualche indeciso o impaurito, i “no” campani si stanno affidando alle chat su Telegram: la Digos è già allertata. Non si arrendono i “no”, che continuano a protestare in tutta Italia contro il certificato che si appresta a diventare obbligatorio secondo le ultime decisioni del governo.

