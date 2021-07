Morto De Rienzo: arrestato pusher che gli diede droga (Di mercoledì 28 luglio 2021) I carabinieri hanno proceduto all'arresto del pusher che avrebbe ceduto la droga all'attore Libero De Rienzo, trovato privo di vita nella propria abitazione nelle scorse settimane. Si tratta di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) I carabinieri hanno proceduto all'arresto delche avrebbe ceduto laall'attore Libero De, trovato privo di vita nella propria abitazione nelle scorse settimane. Si tratta di un ...

Advertising

Elisabetta_E_ : Dimmi come è morto De Rienzo senza dirmi come è morto De Rienzo - giornaleradiofm : Approfondimenti: Morto De Rienzo: arrestato pusher che gli diede droga: (ANSA) - ROMA, 28 LUG - I carabinieri hanno… - iconanews : Morto De Rienzo: arrestato pusher che gli diede droga - playersmag : È morto Libero De Rienzo: l’attore aveva 44 anni - Uncanny_South : @smascerato @repubblica Tutti quelli in ospedale per covid non hanno fatto il vaccino. Ti basta? Di gonfiate ci son… -