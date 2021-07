L’Equipe regala la copetina alla judoka Agbégnénou | “Ora sì che te la meriti più di Griezmann”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ora sì che Clarissemerita la prima pagina del. Non come quella volta che aveva vinto il suo quinto titolo mondiale nel judo, e il celebre quotidiano sportivo francese aveva invece piazzato Antoinein copertina. Lei se n’era risentita: “Che altro devo fare per apparire sul vostro giornale?”. Oggirisponde, facendo scherzosamente ammenda: “Questo. Dovevi fare questo“. Questo è la medaglia d’oro a Tokyo, “passando dall’essere la più grandedella storia a diventare leggenda dello sport francese”.poi, nel fondo firmato da Jean-Philippe ...