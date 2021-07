L’ennesima follia di Fognini | sbaglia un colpo e si dà del “fr*cio” | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Non si può parlare di trance agonistica e di rabbia dettata dal momento. Perché quando si è portati a pronunciare, per biasimarsi dopo una rispostata, determinate parole durante una partita del torneo di Tennis alle Olimpiadi vuol dire che la propria forma mentis è dialetticamente improntata su quel vocabolario. E così Fabio, oltre ad abbandonare il torneo a Cinque Stelle perdendo agli ottavi contro il russo Daniil Sergeevi? Medvedev, esce di scena facendo una brutta figura a livello mondiale. Il tutto riassunto in questi dieci secondi diche, in un altro frangente del gioco, hanno portato anche alla “classica” ...