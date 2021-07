L’editoriale Mille

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 28 luglio 2021) di Erika Noschese Dimmi se sei candidato stasera/Vuoi risolvere un problema/E va bene così, ma oltre te ce ne son.Orietta Berti probabilmente ha ancora nei suoi ricordi l’esperienza della Notte Bianca di Salerno, poiché con la sua ultima hit ha indovinato il numero di aspiranti candidati al consiglio comunale che questa tornata di Amministrative regalerà al comune capoluogo. Ben, per ora, i candidati che risulterebbero potenzialmente in corsa per un posto a Palazzo Guerra tra l’indecisione sulle liste, sui programmi, sugli accordi e sui bacini di appartenenza dei voti. Una situazione che non accennerà a migliorare col tempo, se si tiene in ...