La fiducia nel boom dopo il Covid? Non basta Il mercato va guidato Serve un nuovo multilateralismo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) di Amedeo Lepore Mentre le relazioni internazionali hanno recuperato un corso di efficaci confronti multilaterali e di scelte essenziali per il prossimo futuro, si sta tentando una via di uscita ragionevole dal “disaccoppiamento” tra Cina e Stati Uniti, imperniata sulle risposte comuni alle ardue emergenze di quest’epoca: la salute e il clima. Uno scenario del tutto diverso da quello di una presunta deglobalizzazione, che ha fatto scrivere molto, con troppa fretta e approssimazione, prefigurando un’involuzione senza rimedio delle catene del valore in ambiti di circoscritta dimensione regionale. Il contesto generale sembra, al contrario, predisporsi a un rilancio in grande stile ...