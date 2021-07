Inter, Vidal: “Scudetto e Champions fino in fondo. Farò vedere chi sono” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal, parla della Copa America, vinta dall'Argentina del compagno Lutaro Martinez, e del rapporto con Simone Inzaghi, nuovo allenatore dei nerazzurri Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il centrocampista dell', Arturo, parla della Copa America, vinta dall'Argentina del compagno Lutaro Martinez, e del rapporto con Simone Inzaghi, nuovo allenatore dei nerazzurri

Advertising

DiMarzio : #Inter, le parole di #Vidal prima dell'amichevole contro il #Crotone - ZZiliani : LA MIGLIORE DEL GIORNO #Vidal ha un ingaggio di 6,5 milioni netti, 10 lordi e non 13 grazie al Decreto Crescita. Or… - EuropaCalcio : #Inter parole #Vidal: “Ho parlato con il club: c’è fiducia in me” #europacalcio - Mediagol : Inter, Vidal: “Scudetto e Champions fino in fondo. Farò vedere chi sono” - cantafio88 : Vecino dice di rimanere, Vidal pure. Se togli Sensi prima di questi siamo di fronte all'ennesima c...a. Piuttosto s… -