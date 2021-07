Il bronzo con handicap del canottaggio Di Costanzo | “Buttato giù dal letto”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) «Stavo dormendo da Dio, poi verso le 6 mi hanno svegliato e mi hanno detto che mi sarei dovuto preparare per il 4 senza. Ero eccitato come un bambino in mezzo a questi campioni. Ed ero anche molto teso,...

giomalago : Grande #ItaliaTeam: poker di podi olimpici a #Tokyo2020. Nel #Nuoto storico argento della 4x100 sl e super bronzo d… - ItaliaTeam_it : Bronzo con 58.33 nella finale olimpica dei 100 rana, il coronamento di una stagione STRAORDINARIA per Nicolò Martin… - Coninews : MARTINENGHI DA URLOOOOOO! ??????? Che garaaaaaaa! Con 58.33 Nicolò #Martinenghi è BRONZO nei 100 rana delle Olimpiad… - NavMatteo : Con un grande punto di domanda, Alice Bellandi perde la semifinale di judo (-70 kg) contro l'olandese Sanne van Dij… - _xdima_ : Grandi Burdisso, Irma e gli altri che hanno preso il bronzo con la canoa ?? -

...turno aveva eliminato per split decision (3 - 2) la taiwanese Yu - Ting Lin (testa di serie numero 1 eiridato) e che ai quarti si è sbarazzata della colombiana Yeni Arias Castanedaun ...Le buone notizie arrivano da Federico Burdisso che si prende ilnei 200 farfallauna grande prova di coraggio e da Alessandro Miressi che entra in finale nei 100 stile liberoil terzo ...Si chiudono con un buon decimo posto nella cronometro le Olimpiadi di Tokyo per Elisa Longo Borghini, che torna a casa con la medaglia di bronzo (nella prova in linea di domenica) e con una top ten in ...Su un campo di regata battuto dal forte vento, che in tanti casi ha consentito tempi eccezionali, ma in altri ha portato svariati problemi agli atleti, è ripreso il programma del canottaggio alle Olim ...