Francia-Giappone 0-4 | galletti eliminati

(Di mercoledì 28 luglio 2021)0-4. Termina miseramente l’avventura dellaai giochi olimpici di Tokyo 2020. Nell’ultima gara del Gruppo A, i transalpini sono stati travolti dai nipoonici che si qualificano come primi ai quarti di finale. Quali scelte hanno fatto i due tecnici? I transalpini si schierano con il 4-3-3: Bernardoni in porta, in difesa ci sono Michelin, Kalulu, Caci, e Pembele’. A centrocampo, Savanier , Tousart e Beka. In avanti, Thauvin, Gignac e Kolo Muani. Rispondono i nipponici con il 5-4-1: davanti a Tani agiscono Sakai, Yoshida, Nakajama e Tomyasu. A centrocampo, Hatate, Doan, Tanaka, Endo e Kubo. In avanti, ...

Eurosport_IT : Una prova fantastica delle nostre ragazze ????? Un quarto posto davanti a nazioni come Cina, Giappone e Francia: BRA… - Ricky_Fcim11 : Francia umiliata dal Giappone. Godo! #football #GiochiOlimpici #Tokyo2020 - MilanPress_it : Francia schiantata dal Giappone ed eliminata - tcm24com : Olimpiadi di Tokyo, eliminata anche la Francia, vanno ai quarti Giappone e Messico #olimpiadi - twi7football : L'avevo detto fin dall'inizio che Francia e Germania avevano mandato due squadre di calcio ridicole alle #Olimpiadi… -

