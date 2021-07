Forte maltempo a Como: nubifragi ed esondazioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Forte maltempo ieri a Como: si è abbattuto nel Comasco con frane, case invase dal fango e torrenti esondati. A Como si è abbattuto un intenso maltempo nella mattinata di ieri, che ha causato frane, inondazioni e smottamenti. I violenti nubifragi si sono verificati lungo il versante occidentale del Lago di Como, con danni ingenti in diversi comuni. Tra i più colpiti Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021)ieri a: si è abbattuto nel Comasco con frane, case invase dal fango e torrenti esondati. Asi è abbattuto un intensonella mattinata di ieri, che ha causato frane, inondazioni e smottamenti. I violentisi sono verificati lungo il versante occidentale del Lago di, con danni ingenti in diversi comuni. Tra i più colpiti

Advertising

DPCgov : Una forte ondata di #maltempo continuerà a interessare il Nord e con particolare intensità la #Lombardia Dall’unit… - disinformatico : Qui è dove di solito vado a fare la spesa. NON tentate di guadare strade allagate, né a piedi né in auto. È pericol… - iconaclima : Un intenso #maltempo ha colpito la zona di #Como: il meteorologo Lorenzo Danieli spiega cosa è successo e qual è il… - morpheu5 : RT @disinformatico: Qui è dove di solito vado a fare la spesa. NON tentate di guadare strade allagate, né a piedi né in auto. È pericolosis… - aquilabriosa : RT @disinformatico: Qui è dove di solito vado a fare la spesa. NON tentate di guadare strade allagate, né a piedi né in auto. È pericolosis… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte maltempo Maltempo, i danni e le immagini da Como: "Chiederemo lo stato di emergenza" L'immagine più forte è quella del Lago di Como ricoperto di un manto marrone: non più l'azzurro delle sue acque ma ... il maltempo continuerà. Laglio, le immagini dal drone la colata di fango e sassi ...

Nubifragio in Valganna: strade allagate, detriti e blocco momentaneo del traffico Fra Valganna e Valmarchirolo un forte nubifragio ha fatto si che i molti torrenti si gonifassero, ... I danni del Maltempo tra Campo dei Fiori e Ceresio Eleonora Martinelli martinellieleonora@gmail.com ...

Maltempo nel Comasco, si contano i danni dopo l'alluvione: LE FOTO Sky Tg24 Forte maltempo a Como: nubifragi ed esondazioni Forte maltempo ieri a Como: si è abbattuto nel Comasco con frane, case invase dal fango e torrenti esondati. A Como si è abbattuto un intenso maltempo nella mattinata di ieri, c ...

Maltempo nel Comasco: Fermi e Fontana in visita a Blevio Intorno alle 13 di oggi, mercoledì 28 luglio, il presidente della Regione Attilio Fontana e il presidente comasco del Consiglio regionale Alessandro Fermi sono stati in visita ai Comuni più colpiti ...

L'immagine piùè quella del Lago di Como ricoperto di un manto marrone: non più l'azzurro delle sue acque ma ... ilcontinuerà. Laglio, le immagini dal drone la colata di fango e sassi ...Fra Valganna e Valmarchirolo unnubifragio ha fatto si che i molti torrenti si gonifassero, ... I danni deltra Campo dei Fiori e Ceresio Eleonora Martinelli martinellieleonora@gmail.com ...Forte maltempo ieri a Como: si è abbattuto nel Comasco con frane, case invase dal fango e torrenti esondati. A Como si è abbattuto un intenso maltempo nella mattinata di ieri, c ...Intorno alle 13 di oggi, mercoledì 28 luglio, il presidente della Regione Attilio Fontana e il presidente comasco del Consiglio regionale Alessandro Fermi sono stati in visita ai Comuni più colpiti ...