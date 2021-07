Estate in privacy | il Garante della Privacy offre consigli e suggerimenti utili

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilinformazionisu selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti on line, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza (e non solo). 1. Sotto il sole estivo, non esporti troppo con selfie e foto: protezione alta soprattutto per i minori. Non tutti vogliono apparire on line, essere riconosciuti o far sapere dove e con chi si trovano durante le ferie estive. Se si postano foto o video in cui compaiono altre persone, è sempre meglio prima accertarsi che queste siano d’accordo, specie se si inseriscono poi anche dei tag con nomi e ...